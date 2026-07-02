Le président de la République Emmanuel Macron arrive pour présider une nouvelle réunion de lutte contre les narcotrafics, centrée notamment sur les douanes, les ports et les outre-mer, à l'Elysée. IMAGES
Arrivée du président Macron pour présider une réunion sur le narcotrafic
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