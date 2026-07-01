Au moins 14 enfants sont morts et cinq ont été blessés à la suite de l'effondrement du toit d'un centre de soutien scolaire mardi à Lahore, une ville de l'est du Pakistan, ont annoncé les autorités.
Pakistan : au moins 14 enfants tués par l'effondrement du toit d'un centre de soutien scolaire
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