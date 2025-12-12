Le Premier ministre Sébastien Lecornu arrive au collège Aurélie Aubert, à Rugles, dans l'Eure, pour son inauguration, un établissement portant le nom de l'athlète paralympique, médaillée d’or de Boccia aux Jeux de Paris 2024. IMAGES
Arrivée de Sébastien Lecornu pour l'inauguration d'un collège de l'Eure
