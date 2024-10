information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 03/10/2024 à 14:05

Arnaud Naudan, président du directoire de BDO France, un cabinet d'expertise comptable d'audit et conseil, était l'invité de l'émission Ecorama du 3 octobre 2024, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le partenariat entre Accenture et Nvidia sur l'IA, la hausse des impôts pour les grosses entreprises annoncée par le premier ministre et la préoccupation des chefs d'entreprises en cette rentrée.