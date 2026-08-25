L'ancien président arménien Serge Sarkissian quitte les locaux de la Commission anti-corruption à l'issue d'un interrogatoire. Selon le communiqué de la Commission, M. Sarkissian, qui a dirigé le pays de 2008 à 2018, est accusé d'abus de pouvoir. Il a été convoqué dans le cadre de l'affaire pénale visant un autre ancien président et chef du deuxième plus grand parti d'opposition du pays, Robert Kotcharian. IMAGES COMPLETENT VIDEO N°C6FF9CQ
Arménie: l'ancien président Sarkissian mis en examen pour infraction pénale
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