La cérémonie d'hommage à l'influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk débute dans un stade de plus de 60.000 places à Glendale, en Arizona. IMAGES
Arizona: début de la cérémonie d'hommage dans un stade pour Charlie Kirk
