La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a présenté jeudi 6 novembre un plan visant à encourager les plaintes et les sanctions contre les violences sexuelles, subies par des milliers de femmes chaque année et par la dirigeante elle-même cette semaine.
Après une agression sexuelle, la présidente du Mexique veut encourager les plaintes
