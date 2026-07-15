Après la débâcle surprise, à quand le rebond de l’or ?

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Après avoir atteint un record historique à 5595 dollars au premier semestre, l'or a connu une correction spectaculaire avec une baisse de 30 %. Le métal jaune a-t-il perdu son statut de valeur refuge ? Entre anticipation de hausse des taux de la Fed, prises de bénéfices des investisseurs et achats toujours soutenus des banques centrales, notamment en Chine, quelles perspectives pour l'or ? La correction actuelle est-elle une opportunité ou le début d'une phase durablement baissière ? L'analyse de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM.