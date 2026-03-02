Des ouvriers comblent un cratère sur une route dans la région de Jérusalem après qu'une salve de missiles iraniens a frappé les environs, faisant au moins sept blessés, selon les autorités. IMAGES
Après des frappes iraniennes, des ouvriers comblent un cratère sur une route de Jérusalem
