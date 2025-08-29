Le Festival du film francophone d’Angoulême bat son plein pour sa 18e édition. Dix films en compétition, un jury présidé par Diane Kruger, des avant-premières très attendues et le Québec à l’honneur... Dans ce numéro spécial de "À l’Affiche" présenté par Louise Dupont, retrouvez les temps forts du festival, nos rencontres avec Denys Arcand, Sonia Rolland et Chloé Aïcha Boro, et les coulisses d’un rendez-vous devenu incontournable pour le cinéma francophone.
Angoulême célèbre le cinéma francophone avec stars, avant-premières et jeunes talents
