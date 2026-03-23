Cette semaine, "À l'Affiche Planète Afro" consacre une émission à la musique avec anaiis, chanteuse franco-sénégalaise. Elle nous présente son dernier album "Devotion and the black divine", enregistré en live, aux sonorités épurées et méditatives. À travers ce projet, anaiis célèbre la femme noire : fierté, liberté et affirmation de soi, inspirée par l'autrice afro-américaine bell hooks.
anaiis : une voix, des voyages, une révélation intérieure
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