La cordée formée par Charles Dubouloz et Symon Welfringer a dû renoncer à son expédition sur la face sud du Gasherbrum IV à 7925 mètres d'altitude. Les conditions météorologiques extrêmes, combinant de fortes chutes de neige et des températures élevées, ont rendu l’ascension impossible. L'expédition s'est avérée très dangereuse avec une avalanche qui a rasé le camp de base, et une chute dans une crevasse proche d'être fatale. Charles Dubouloz est venu raconter son aventure.
Alpinisme : la dangereuse expédition de Charles Dubouloz au Gasherbrum IV
