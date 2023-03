Alain Minc : "Cette réforme des retraites était fondamentale pour la crédibilité internationale de la France !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 22/03/2023 à 14:05

A l'occasion de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 et France 2, Alain Minc était l'invité de l'émission Ecorama du 22 mars 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. L'économiste et essayiste nous a donné son point de vue sur la réforme des retraites, le recours au 49.3 et la vague d'inquiétude autour du secteur bancaire mondial.