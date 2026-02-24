Au salon de l'agriculture, le point d'étape de la ministre Annie Genevard est interrompu par des agriculteurs d'Outre-mer et de la Confédération paysanne sur la question du programme d'aides européennes pour l'agriculture en Outre-mer baptisé POSEI.
Agriculture en Outre-mer: Annie Genevard interpellée sur les aides de l'UE
