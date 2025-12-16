Sébastien Lecornu dénonce l'"amalgame" qui "est en train d'être fait entre les éleveurs de France et 40 à 50 militants de l'ultragauche qui sont venus s'immiscer" dans les manifestations des éleveurs avec "des armes par destination". "Il n'y a pas de place pour cette violence", lance le Premier ministre en direction des députés de La France insoumise lors des questions aux gouvernement. SONORE
Agriculteurs: Lecornu dénonce une "violence" de militants de "l'ultragauche"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro