Agriculteurs: Lecornu dénonce une "violence" de militants de "l'ultragauche"

information fournie par AFP Video 16/12/2025 à 16:53

Sébastien Lecornu dénonce l'"amalgame" qui "est en train d'être fait entre les éleveurs de France et 40 à 50 militants de l'ultragauche qui sont venus s'immiscer" dans les manifestations des éleveurs avec "des armes par destination". "Il n'y a pas de place pour cette violence", lance le Premier ministre en direction des députés de La France insoumise lors des questions aux gouvernement. SONORE

Agriculteurs en colère
Environnement
Crise de gouvernement
