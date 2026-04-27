Des relations de plus en plus tendues entre Pretoria et Accra. Une nouvelle poussée d'actes xénophobes en Afrique du Sud soulève l'indignation du Ghana, qui exige la protection de ses ressortissants. De plus en plus régulièrement, des étrangers sont pris pour cible par des militants d'un groupe opposé à l'immigration illégale. La vidéo d'un jeune homme attaqué est devenu virale. La correspondance au Cap de Caroline Dumay.
Afrique du Sud : une nouvelle poussée d’actes xénophobes soulève l’indignation du Ghana
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