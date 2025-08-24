L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi a ouvert la porte samedi à une réconciliation avec Adrien Rabiot, espérant qu'il y ait "les conditions pour réparer les choses" avec lui.
Affaire Rabiot: Roberto De Zerbi dit espérer "réparer les choses" avec Adrien Rabiot
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro