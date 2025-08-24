 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Affaire Rabiot: Roberto De Zerbi dit espérer "réparer les choses" avec Adrien Rabiot

information fournie par AFP Video 24/08/2025 à 16:33

L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi a ouvert la porte samedi à une réconciliation avec Adrien Rabiot, espérant qu'il y ait "les conditions pour réparer les choses" avec lui.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Destruction à Gaza-ville, cible de bombardements israéliens intenses

information fournie par AFP Video 23 août
2

Marseille renoue avec la victoire après une semaine de crise

information fournie par France 24 10:04
3

Un panneau sur une autoroute promet une récompense pour aider à arrêter le président Maduro

information fournie par AFP Video 12:18
5
4

Colombie : l'ex-président assiste à la cérémonie commémorative en l'honneur de Miguel Uribe

information fournie par AFP Video 12:18
5

Israël : un dirigeant de l'opposition tend la main à Netanyahu pour sauver les otages

information fournie par AFP Video 14:01
6

De la fumée s'élève au-dessus de Gaza lors d'opérations militaires israéliennes

information fournie par AFP Video 12:23
7

Venezuela: Face à Trump, des Vénézuéliens s'engagent dans la milice nationale

information fournie par AFP Video 23 août
8

La requête de Me Akere Muna visant à déclarer Paul Biya inéligible, rejetée

information fournie par France 24 23 août
1

Les dirigeants européens arrivent à la Maison Blanche pour des discussions avec Trump

information fournie par AFP Video 19 août
2

Merz et Macron arrivent à la Maison Blanche avant les entretiens avec Trump

information fournie par AFP Video 19 août
3

Keir Starmer arrive à la Maison Blanche avant les entretiens avec Donald Trump

information fournie par AFP Video 19 août
4

Le candidat présidentiel bolivien Andronico Rodriguez vote à Entre Rios

information fournie par AFP Video 18 août
5

Présidentielle en Bolivie: Rodrigo Paz salue ses partisans après le premier tour

information fournie par AFP Video 18 août
6

Alain Delon: un hommage rendu à Douchy, un an après la mort de l'acteur

information fournie par AFP 18 août
2
7

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
8

Ukraine : Macron co-préside une réunion de la "coalition des volontaires"

information fournie par AFP Video 19 août
5
1

La France va reconnaître l'Etat de Palestine, Israël fulmine

information fournie par AFP 25 juil.
9
2

La France va reconnaître l'Etat de Palestine en septembre à l'ONU (Macron)

information fournie par AFP Video 25 juil.
3

Du mirage américain à "l'enfer" d'une prison au Salvador

information fournie par AFP 27 juil.
4

Après l'échec de sa traversée de la Manche en mini-hélicoptère, Franky Zapata veut déjà retenter

information fournie par AFP 25 juil.
5

Des civils thaïlandais s'abritent dans un temple alors que les affrontements continuent

information fournie par AFP Video 26 juil.
6

Tentative de traversée de la Manche de Franky Zapata: images de l'amerrissage

information fournie par AFP Video 26 juil.
2
7

Rénover des taudis en logements bas carbone: le projet participatif d'une foncière

information fournie par AFP Video 29 juil.
8

Trump annonce la mise en place de centres de distribution alimentaire à Gaza

information fournie par AFP 28 juil.
7

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank