L'affaire Epstein aurat-elle des répercussions sur le continent africain? Plusieurs personnalités africaines sont citées, comme le Sénégalais Karim Wade et les deux anciens présidents Robert Mugabe et Jacob Zuma. Dans quel contexte leurs noms apparaîssent-ils? On fera le point dans ce journal.
Affaire Epstein : des personnalités africaines citées dans les documents
