Dans ce nouvel épisode de La Bourse selon Euronext, nous revenons sur la montée en puissance du secteur de la défense sur les marchés depuis 2025.
Mathieu Caron, directeur des marchés primaires, analyse les enjeux du secteur, la diversité des entreprises concernées et l'accompagnement d'Euronext en matière de financement et de visibilité.
Aéronautique & Défense : enjeux, acteurs et dynamique boursière
