Smartphones, jeux vidéo, devoirs en ligne... Les écrans sont omniprésents dans la vie des adolescents. Face aux risques d’addiction et aux effets sur la santé mentale et physique, certains parents et enseignants tentent de résister. Reportage.
Ados connectés : le piège du smartphone
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