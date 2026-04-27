Côté chant, elle a fait ses classes avec le batteur nigérian Tony Allen et a foulé les scènes du monde entier. À l'écran, Ysée incarne dans la mini-série "Original Gangsters" Stéphanie St. Clair, la première femme gangster antillaise.
Actrice et chanteuse : Ysée, deux vies en une
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