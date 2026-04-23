L'association Antoine Alléno, du nom du fils du chef étoilé Yannick Alléno mortellement percuté par un chauffard en 2022, a annoncé mercredi l'introduction d'une action en justice contre les entreprises chinoise et polonaise qu'elle accuse de se cacher derrière les bonbonnes de protoxyde d'azote colorées et selon elle à l'"usage détourné" de la marque Cream Deluxe.
Action en justice de l'association Antoine Alléno pour vente détournée de protoxyde d'azote
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