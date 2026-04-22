L’opposant malien Oumar Mariko, actuellement en exil, s'est rendu clandestinement au Mali où il a pu rencontrer 17 otages maliens détenus par le groupe djihadiste JNIM. Oumar Mariko, Président du parti politique malien Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance, était sur France 24.
L’opposant malien Oumar Mariko a rencontré 17 otages maliens détenus par le groupe djihadiste JNIM
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