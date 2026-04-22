Faut il négocier avec les groupes djihadistes ? C'est une question tabou et un serpent de mer dans plusieurs pays du Sahel. Un opposant en exil a franchi le pas de son propre chef. Oumar Mariko, président du parti politique malien Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance (Sadi) était l'invité du journal de l'Afrique de France 24
Oumar Mariko sur France 24 : "J'ai fait ce sacrifice (rencontrer le JNIM) pour mon peuple"
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