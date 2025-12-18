 Aller au contenu principal
Accord UE-Mercosur: Lula donne un ultimatum aux Européens

information fournie par AFP Video 18/12/2025 à 10:29

Le président brésilien Lula a déclaré mercredi que si l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur n'était pas signé "maintenant", il ne le sera pas sous sa présidence qui s'achève fin 2026.

Agriculteurs en colère
