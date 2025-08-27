À Singapour, la nourriture du futur se cuisine en laboratoire

information fournie par France 24 • 27/08/2025 à 15:19

Des œufs sans poule, du lait sans vache et de la viande sans abattage. À Singapour, la vente de viande cultivée en laboratoire est autorisée depuis 2020. La cité-État est un centre de la foodtech mondiale. Avec moins de 1% de terres agricoles, le pays doit importer 90 % de sa nourriture. Objectif : produire 30 % de ses besoins alimentaires d’ici 2030. Le gouvernement investit, les start-ups essèment, et les produits cultivés en laboratoire débarquent dans les menus. Au-delà de l’innovation, il s'agit d'un enjeu d’indépendance et de diplomatie. Reportage de Nejma Bentrad et Nabeel Ahmed.