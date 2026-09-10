Un sommet international de l'Espace a débuté à Paris. Si SpaceX et Blue Origin boudent l'événement, Emmanuel Macron a annoncé 20 milliards de contrats en faveur de l’Europe spatiale. On est loin du premier traité sur l'espace de 1967 qui posait les jalons en termes de droit international. Aujourd'hui, non seulement les États mais aussi les entreprises privées lorgnent sur les ressources de la Lune et des astéroïdes. Plusieurs pays ont déjà légiféré pour permettre leur exploitation.
À qui appartient l'espace ?
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