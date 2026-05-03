Dans les rues et les métros de New York, des affiches appellent à "boycotter" le Met Gala, qui doit se tenir le 4 mai prochain, en raison de l'implication de Jeff Bezos dans son organisation.
A New York, une campagne d'affichage contre Jeff Bezos au Met Gala
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