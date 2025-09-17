À moins de deux mois de la COP30, l'UE divisée sur ses objectifs climatiques

information fournie par France 24 • 17/09/2025 à 21:51

Les 27 ministres de l'environnement européen se retrouvent ce jeudi pour un conseil de l'environnement particulièrement crucial. Ils doivent s'accorder sur les objectifs climatiques que l'Union Européenne doit se fixer pour 2035 et pour 2040. Mais les discussions patinent entre les 27 sur leur objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et il risquent de ne pas trancher avec la conférence de l'ONU sur le climat en novembre au Brésil.