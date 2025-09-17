 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À moins de deux mois de la COP30, l'UE divisée sur ses objectifs climatiques

information fournie par France 24 17/09/2025 à 21:51

Les 27 ministres de l'environnement européen se retrouvent ce jeudi pour un conseil de l'environnement particulièrement crucial. Ils doivent s'accorder sur les objectifs climatiques que l'Union Européenne doit se fixer pour 2035 et pour 2040. Mais les discussions patinent entre les 27 sur leur objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et il risquent de ne pas trancher avec la conférence de l'ONU sur le climat en novembre au Brésil.

Environnement

Vidéos les + vues

1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Trump déclare que "le problème vient de la gauche" après la mort de Charlie Kirk

information fournie par AFP Video 15 sept.
5
3

L'ADN retrouvé sur la scène du meurtre de Charlie Kirk est celui du suspect, annonce le FBI

information fournie par AFP 15 sept.
4

Équateur: la route panaméricaine rouverte après les blocages liés aux manifestations

information fournie par AFP Video 16 sept.
5

L'armée israélienne lance une offensive terrestre majeure à Gaza-ville

information fournie par AFP 16 sept.
12
6

Morts et destructions après une nouvelle nuit de bombardements à Gaza-ville

information fournie par AFP Video 16 sept.
3
7

"Des enfants déchiquetés" dans la ville de Gaza, après le début de l'offensive israélienne

information fournie par AFP 16 sept.
4
8

Top 5 IA du 16/09/2025

information fournie par Libertify 05:00
1

Pologne: des "objets hostiles" abattus après des violations de l'espace aérien

information fournie par AFP Video 10 sept.
2

Lecornu promet des "ruptures" et reçoit à tour de bras à Matignon

information fournie par AFP 10 sept.
40
3

Sycomore Sustainable Tech fête ses 5 ans

information fournie par Sycomore AM 11 sept.
4

Top 5 IA du 11/09/2025

information fournie par Libertify 12 sept.
5

La commission TikTok presse pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

information fournie par AFP 11 sept.
1
6

La commission TikTok souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans (rapporteure)

information fournie par AFP Video 11 sept.
7

Jean-Claude Trichet : "Ce sont les marchés qui vont dire à Trump que ce qu'il fait est mauvais !"

information fournie par Ecorama 11 sept.
8

Sébastien Lecornu va-t-il réussir à doter la France d’un budget ?

information fournie par Ecorama 11 sept.
4
1

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
2

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
3

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
4

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août
5

Suède: la célèbre église en bois rouge de Kiruna se rapproche de son nouvel emplacement

information fournie par AFP 20 août
6

Top 5 IA du 18/08/2025

information fournie par Libertify 19 août
7

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 22 août
8

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank