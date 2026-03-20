Les coulées de lave s'échappant du Piton de la Fournaise, entré en éruption le 13 février, ont atteint l'océan. À La Réunion, de nombreux curieux se pressent, au mépris des risques, pour contempler ce spectacle impressionnant. Le préfet les met en garde, alors que des fumées volcaniques rendent par endroits l'air irrespirable.
À La Réunion, le périlleux spectacle des coulées de lave attire les curieux
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