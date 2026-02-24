À Laredo, le long du Rio Grande, des habitants ont reçu des avis d'autorisations d’accès, les informant que leurs terrains pourraient être réquisitionnés pour la construction de nouveaux tronçons de mur frontalier, relançant les tensions autour de la politique migratoire américaine.
À la frontière mexicaine, Trump veut exproprier des Américains pour son mur
