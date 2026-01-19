Un an après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, À l’Affiche propose une immersion à Nashville, capitale mondiale de la musique country, à travers une série exceptionnelle en deux épisodes. Un voyage au cœur d’un genre musical plus populaire que jamais, devenu incontournable dans la culture américaine contemporaine.
À l'Affiche à Nashville : la musique country, un genre en pleine explosion (1/2)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro