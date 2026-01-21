Des centaines d’habitants de Kiev ont passé la nuit de lundi à mardi dans le métro pour échapper à une nouvelle attaque nocturne aérienne de Moscou sur la capitale ukrainienne.
A Kiev, des habitants se réfugient dans le métro pendant une attaque nocturne russe
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro