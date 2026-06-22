Planches sous le bras, trois surfeurs passent devant les tentes de déplacés et les bâtiments bombardés de Gaza pour rejoindre la mer: malgré le risque d'attaques israéliennes, les vagues sont leur unique source de réconfort.
À Gaza, le surf comme exutoire
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