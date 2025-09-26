 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À Gaza, la littérature comme ultime résistance... Entretien avec Rachid Benzine

information fournie par France 24 26/09/2025 à 11:57

Rachid Benzine fait de Gaza la toile de fond de son dernier roman "L’homme qui lisait des livres" (éd. Julliard). Il raconte le destin de Nabil Al Jaber, figure fictive, mais profondément ancrée dans la réalité palestinienne. Un libraire qui s’accroche aux livres comme à une bouée de survie. À travers lui, c’est toute une mémoire collective qui se déploie, de la Nakba de 1948 aux drames les plus récents. Roman de résistance mais aussi déclaration d’amour à la littérature, le livre interroge : que peuvent les mots et les récits face à la guerre et à l’oppression ?...

Vidéos les + vues

1

Pour le groupe de rap Kneecap, "le soutien à la Palestine a grandi"

information fournie par AFP Video 14 sept.
2

Taxe Zucman : vers un retour déguisé de l’ISF en 2026 ?

information fournie par Ecorama 25 sept.
1
3

Pascal Boulanger (Président de la FPI) : "Le secteur de la promotion immobilière n'a jamais connu une telle crise !"

information fournie par Ecorama 25 sept.
3
4

Sans Charlie Kirk, son mouvement reprend son bâton de pèlerin sur les campus américains

information fournie par AFP Video 25 sept.
1
5

Nicolas Sarkozy: "je dormirai en prison la tête haute"

information fournie par AFP Video 25 sept.
6

Procès libyen: Sarkozy juge sa condamnation d'une "gravité extrême pour l'état de droit"

information fournie par AFP Video 25 sept.
7

Jane Fonda réagit aux propos de Donald Trump sur le changement climatique

information fournie par AFP Video 25 sept.
1
8

Top 5 IA du 25/09/2025

information fournie par Libertify 05:00
1

Les USA ont frappé un nouveau bateau de "narcoterroristes" vénézuéliens (Trump)

information fournie par AFP Video 16 sept.
1
2

Manifestation à Marseille : images d'une jeune femme bousculée par des policiers

information fournie par AFP Video 18 sept.
4
3

Emmanuel Macron inaugure la réouverture des tours de Notre-Dame au public

information fournie par AFP Video 19 sept.
4

Les tours de Notre-Dame de Paris de nouveau accessibles

information fournie par AFP Video 19 sept.
5

Prix des médicaments en hausse, monuments plus chers pour certains touristes, arnaques téléphonique

information fournie par BoursoBank Clients 20 sept.
6

Journées du patrimoine: les tours de Notre-Dame de Paris de nouveau accessibles

information fournie par AFP Video 21 sept.
7

Vidéo d'une femme violentée par la police à Marseille: le parquet ouvre une enquête

information fournie par AFP 19 sept.
2
8

Latinos, ex-militaires, retraités... la police de l'immigration américaine recrute large

information fournie par AFP 19 sept.
1
1

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
2

Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : «S'il y a de l'instabilité politique, les investisseurs n'iront pas sur le CAC 40 et donc sur Edenred !»

information fournie par Ecorama 28 août
1
3

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : «Si Bayrou tombe, il n'y aura pas de tempête financière du jour au lendemain»

information fournie par Ecorama 28 août
2
4

Yann Leriche (DG de Getlink) : «Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu’ils étaient avant ! »

information fournie par Ecorama 29 août
2
5

Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !

information fournie par Ecorama 02 sept.
2
6

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
7

Patrick Martin (Medef) : "Les entreprises retiennent leurs investissements, ce n'est pas bon"

information fournie par Ecorama 27 août
2
8

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP 01 sept.
70

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank