Rachid Benzine fait de Gaza la toile de fond de son dernier roman "L’homme qui lisait des livres" (éd. Julliard). Il raconte le destin de Nabil Al Jaber, figure fictive, mais profondément ancrée dans la réalité palestinienne. Un libraire qui s’accroche aux livres comme à une bouée de survie. À travers lui, c’est toute une mémoire collective qui se déploie, de la Nakba de 1948 aux drames les plus récents. Roman de résistance mais aussi déclaration d’amour à la littérature, le livre interroge : que peuvent les mots et les récits face à la guerre et à l’oppression ?...
À Gaza, la littérature comme ultime résistance... Entretien avec Rachid Benzine
