Une centaine de jeunes engagés au nouveau service national, dont un tiers de femmes, vivent leurs premiers jours sur la base aérienne d'Evreux (Eure). Un dispositif présenté comme un moyen de renforcer le lien entre la nation et les armées, mais aussi comme une réponse aux besoins des armées face aux menaces.
À Evreux, première rentrée pour les engagés du nouveau service national
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