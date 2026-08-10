À Copenhague, des centaines de personnes sont rassemblées en soutien au Groenland, territoire autonome danois convoité par Donald Trump, à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones. Une centaine de personnes prennent part à un défilé de kayaks. "Nous, en tant que Danois, devons donc nous mobiliser et utiliser les différents moyens dont nous disposons", explique une kayakiste.
A Copenhague, plus d'une centaine de kayaks paradent en soutien au Groenland
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