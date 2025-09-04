Des danseurs venus de plus de 50 pays ont participé au Mondial de tango à Buenos Aires. C'est un duo argentin qui remporte la catégorie "Tango Escenario".
A Buenos Aires, un couple argentin sacré champion du monde de tango
