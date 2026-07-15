Cette émission spéciale de "À l'Affiche", vous emmène au cœur d’un des plus grands festivals de théâtre au monde. Le Festival d’Avignon célèbre son 80e anniversaire et pour la première fois de son histoire, la majorité des pièces du "IN" sont dirigées par des femmes. Cette édition marque un véritable basculement et permet aussi une plus grande diversité des récits.
80e Festival d'Avignon : rencontre avec Rebecca Chaillon
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