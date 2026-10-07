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7-Octobre : Barrot sur la place des Otages à Tel-Aviv

information fournie par AFP Video 07/10/2026 à 18:13

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est en Israël pour commémorer le troisième anniversaire du 7 octobre. Sur la place des Otages à Tel-Aviv, il rend hommage aux 1 221 personnes tuées lors de l’attaque sans précédent perpétrée par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, jour le plus meurtrier de l’histoire du pays. Bruno Retailleau, candidat du parti Les Républicains à l'élection présidentielle du printemps, est également en visite en Israël.

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