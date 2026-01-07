De la course mondiale à l'extractivisme au négationnisme climatique américain, en passant par le détricotage des mesures environnementales en France...pour Léa Guedj, journaliste à Reporterre, l'année 2026 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Mais dans cette morosité ambiante, il y a quand-même quelques bonnes nouvelles.
2026, une année morose pour l'écologie ?
