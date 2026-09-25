Léon XIV arrive en France vendredi pour quatre jours de visite. Première étape : Paris avec un passage à l'Élysée. Puis le pape se rendra à Lourdes et à Metz. Trois villes, trois messages forts dans une France où le poids du catholicisme a fortement reculé.
18 ans sans pape à Paris : pourquoi ?
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