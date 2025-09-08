Plus de 16 millions d'euros: le plus gros événement caritatif en ligne de France, ZEVENT, a explosé dimanche son record à la clôture de sa 9e édition, dans une ambiance survoltée au Corum de Montpellier.
16 millions d'euros de dons: record battu pour ZEVENT, marathon caritatif en ligne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro