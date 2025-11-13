Les commémorations des 10 ans des attentats du 13-Novembre se tiendront ce jeudi à Paris en hommage aux 130 victimes et à leurs proches. Mardi, Salah Abdeslam, le dernier terroriste encore en vie a exprimé le souhait d'entamer une démarche de justice restaurative auprès des parties civiles. Une déclaration qui divise.
13-Novembre : qu'est-ce que la justice restaurative ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro