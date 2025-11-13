"Quand les terroristes veulent frapper la démocratie, la liberté", c'est la France et Paris qu'ils ciblent, dit Emmanuel Macron, lors de la cérémonie de commémoration des attentats du 13 novembre 2015, au jardin mémoriel inauguré au coeur de Paris dix ans après le 13-Novembre.
13-Novembre: la France, cible "quand les terroristes veulent frapper la démocratie" (Macron)
