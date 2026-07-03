La France fait face à plusieurs vagues successives de canicule. La dernière, sans précédent, a eu lieu entre le 22 et le 28 juin. Le pays a connu ses journées les plus chaudes jamais enregistrées et de nombreux morts. "10 000" selon certains élus Écologistes qui ont avancé ce chiffre pour critiquer la gestion du gouvernement. Mais il ne repose sur aucun bilan officiel des autorités sanitaires. Le décryptage de Jules BOITEAU dans Info Intox.
"10 000 morts" : d'où vient ce chiffre évoqué par des élus Écologistes suite à la canicule ?
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