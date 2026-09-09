Garde d’enfants : les tarifs flambent !

À la rentrée, faire garder ses enfants coûte de plus en plus cher. Les tarifs des nounous et assistantes maternelles progressent encore, dans un contexte de pénurie de professionnels.
Soins dentaires, Spasfon... À partir du 1er janvier 2027, plusieurs soins et médicaments seront moins bien pris en charge par l’Assurance maladie. Une partie de la facture sera transférée aux mutuelles, ce qui laisse déjà craindre une augmentation des cotisations. ... Lire la suite
Éviter le découvert ne passe pas forcément par de grands sacrifices. Quelques réflexes bien choisis peuvent déjà faire une vraie différence. Le découvert bancaire peut dépanner quelques jours, mais il ne devrait jamais devenir une extension habituelle du budget. ... Lire la suite
Le logement pèse toujours plus lourd dans le budget des Français. Alors que près de deux tiers d'entre eux y consacrent entre 20 et 50 % de leurs dépenses, certains ont dû renoncer à des projets, réduire le chauffage ou se priver de certaines garanties de leur ... Lire la suite
Certains étudiants peuvent bénéficier de la bourse sur critères sociaux. Voici ce qu’il faut savoir sur les plafonds de revenus et sur les montants par échelon. Les montants de la BCS Répartie en 8 échelons, du 0 bis au 7, la bourse sur critères sociaux (BCS) est ... Lire la suite
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