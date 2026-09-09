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Garde d’enfants : les tarifs flambent !
information fournie par BoursoBank Clients 09/09/2026 à 08:30
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À la rentrée, faire garder ses enfants coûte de plus en plus cher. Les tarifs des nounous et assistantes maternelles progressent encore, dans un contexte de pénurie de professionnels.

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