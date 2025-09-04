26 pays se sont engagés à être présents "sur le sol, en mer ou dans les airs" en Ukraine, a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron à l'issue de l'entretien en visioconférence entre le président américain Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les dirigeants de la "Coalition des Volontaires", réunis à l'Elysée à Paris.
Ukraine: 26 pays "sur le sol, en mer ou dans les airs" (Macron)
