De la colonisation française, souvent douloureuse, le Vietnam a aussi hérité des produits apportés pour nourrir les soldats de l'empire. Le banh mi est devenu un mets iconique de sa gastronomie.
Le banh mi, un sandwich d'origine française adopté par le Vietnam
