Accusé par Donald Trump de se servir de la guerre pour rester au pouvoir, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à organiser une élection présidentielle. Les explications avec Olivier Weber, écrivain et grand reporter.
Zelensky poussé vers la sortie ?
